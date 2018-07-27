Надевайте защитные маски, а окна и двери изолируйте влажной тканью. Принять такие меры жителей региона просят специалисты Роспотребнадзора - они взяли замеры воздуха в период задымленности от лесных пожаров. Оказалось, что наиболее опасна ситуация в Красноярске, Лесосибирске и посёлке Тура. Эксперты запрещают открывать окна ночью и ранним утром, устраивать долгие прогулки, рекомендуют пить много воды и вывезти из задымлённых населённых пунктов детей, пожилых и хронически больных людей.
Напомним, ранее прямо противоположное мнение о состоянии воздуха в городе высказали чиновники министерства экологии и синоптики. По их заверению, сильная дымка, которая несколько дней висела над регионом, абсолютно безопасна, объявлять режим НМУ нет причин.