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31.07.18 17:43 Красноярцы жалуются на грязь в лифтах виадука на Свободном





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И обойти стороной беспорядок не получится. Виадук на Свободном - единственный способ пересечь оживлённую магистраль в радиусе сотен метров. Вся грязь особенно заметна на контрасте. Буквально в ста метрах находится автобусная остановка "Космос", её недавно отремонтировали, а стены украсили живописным граффити. Но вся красота заканчивается, как только пытаешься перебраться через дорогу, а для этого поднимаешься на лифте на виадук.



Грязь в этих лифтах стала неприятной традицией. Два года назад мы уже рассказывали о ситуации. Лифт обслуживает муниципальное предприятие. Генеральную уборку проводят раз в полгода и раз в две недели собирают мусор. Но просят и самих горожан не засорять общую территорию. И действительно, на стене мы видим следы нечистот, а на потолке - отпечатки обуви.



"К сожалению, приходится гораздо чаще убирать в этом лифте и по заявкам горожан выезжать. В ближайшее время там наведут порядок", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.



Городские лифты на виадуках являются общими. Принадлежат сразу всем и никому. Поэтому и от пассажиров подъёмника зависит, превратится ли комфортная среда в дискомфорт для горожан.



Невысокую оценку красноярцы дают за грязь и мусор. Этими лифтами ежедневно пользуются сотни горожан. Не нравится беспорядок - обходи пешком по лестницам. Но такой энергозатратный вариант не подходит для молодых мам с детьми, инвалидов, пожилых людей.И обойти стороной беспорядок не получится. Виадук на Свободном - единственный способ пересечь оживлённую магистраль в радиусе сотен метров. Вся грязь особенно заметна на контрасте. Буквально в ста метрах находится автобусная остановка "Космос", её недавно отремонтировали, а стены украсили живописным граффити. Но вся красота заканчивается, как только пытаешься перебраться через дорогу, а для этого поднимаешься на лифте на виадук.Грязь в этих лифтах стала неприятной традицией. Два года назад мы уже рассказывали о ситуации. Лифт обслуживает муниципальное предприятие. Генеральную уборку проводят раз в полгода и раз в две недели собирают мусор. Но просят и самих горожан не засорять общую территорию. И действительно, на стене мы видим следы нечистот, а на потолке - отпечатки обуви."К сожалению, приходится гораздо чаще убирать в этом лифте и по заявкам горожан выезжать. В ближайшее время там наведут порядок", - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.Городские лифты на виадуках являются общими. Принадлежат сразу всем и никому. Поэтому и от пассажиров подъёмника зависит, превратится ли комфортная среда в дискомфорт для горожан. Владимир БОГОМОЛОВ











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