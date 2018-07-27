Маленькой Тане нет ещё и двух месяцев. То, что ребёнок родится с диагнозом левосторонняя косолапость, медики обнаружили ещё на стадии беременности. "На втором УЗИ уже узнала, что ребёнок родится с таким дефектом. Говорили, что изначально, возможно, как зародился ребёнок, сел на ножку и потому так получилось. В консультации женской так сказали", - рассказала мама Тани Елена Анохина (Минусинск).
После выписки из роддома семья обратилась за помощью. Местные врачи отправили малышку на массаж. "Мы нанимали массажиста, две недели делали массаж - ничего вообще. Потом нашли врача и он сказал, что это всё можно без операции сделать", - рассказала мама Тани Елена Анохина.
Уже на консультации врачи посоветовали срочно пройти лечение методом Понсети. "В результате лечения стопа выводится в правильное положение, тело пяточной кости встаёт на место. Ребёнок сможет развиваться, не отставая от сверстников - в том же возрасте сделать первые шаги, не ограничивать активные движения и подвижные игры", - пояснил травматолог-ортопед клиники "Новая ортопедия" (Минусинск) Глеб Андрианов.
В такой ситуации трудно оставаться равнодушными - девочка только родилась и уже нуждается в лечении. И врачи советуют не медлить с операцией, ведь именно сейчас стопа наиболее пластичная и поддаётся коррекции. Поэтому чем раньше начать, тем быстрее маленькая Таня пойдёт на поправку.
Стоимость лечения - почти 120 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Большую часть суммы соберут читатели газеты "Коммерсант" и сайта "Русфонд". Не хватает 19 тысяч. Помочь Тане может каждый. Для этого нужно отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость такого сообщения 75 рублей. Также можно перевести средства с помощью приложений на мобильных устройствах.