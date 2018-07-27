НОВОСТИ | Общество













27.07.18 17:41 В Гвардейском парке открылся новый храм





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"Когда идёт дождь, говорят, что Господь благословляет начатое дело. Сегодня мы освящаем храм воинам невидимого фронта, у которых служба, как в храме или в монастыре, не прекращается никогда", - сказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.



Этот храм - память всем погибшим при исполнении сотрудникам ФСБ России по краю. Их имена никому не известны, но теперь память о каждом теперь будет хранить это место. "Ребята выполняют тяжелейшую работу, связанную с риском для жизни. В нашем управлении, защищая честь Родины, погибло много ребят. И то, что в честь сотрудников нашего управления, погибших при исполнении служебного долга, воздвигнут храм, это очень здорово", - сказал ветеран ФСБ Владимир Савин.



Ещё с 90 годов жители Советского района регулярно обращались с просьбами о строительстве в управление Красноярской епархии. Место для возведения часовни выбрано не случайно. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны подготовку проходила 78-я добровольческая бригада, и теперь, когда аллею венчает белый храм, парк выглядит завершённым. Отныне двери храма открыты для всех прихожан.



В Гвардейском парке собрались жители и власти Советского района, а также первые лица края. Три года строительства нового православного храма в Советском районе ждали многие. Митрополит Красноярский и Ачинский возглавил освящение мемориального сооружения. И даже погода поспособствовала этому событию."Когда идёт дождь, говорят, что Господь благословляет начатое дело. Сегодня мы освящаем храм воинам невидимого фронта, у которых служба, как в храме или в монастыре, не прекращается никогда", - сказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.Этот храм - память всем погибшим при исполнении сотрудникам ФСБ России по краю. Их имена никому не известны, но теперь память о каждом теперь будет хранить это место. "Ребята выполняют тяжелейшую работу, связанную с риском для жизни. В нашем управлении, защищая честь Родины, погибло много ребят. И то, что в честь сотрудников нашего управления, погибших при исполнении служебного долга, воздвигнут храм, это очень здорово", - сказал ветеран ФСБ Владимир Савин.Ещё с 90 годов жители Советского района регулярно обращались с просьбами о строительстве в управление Красноярской епархии. Место для возведения часовни выбрано не случайно. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны подготовку проходила 78-я добровольческая бригада, и теперь, когда аллею венчает белый храм, парк выглядит завершённым. Отныне двери храма открыты для всех прихожан. Александр ЧЕРКАШИН











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