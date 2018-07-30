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30.07.18 09:00 Красноярский радиозавод проводит испытания новой станции связи





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"Это позволит обеспечить связь в малых населённых пунктах, как интернет, так и сотовую связь коротким плечом. Сегодня мы пока говорим о 200 км, но и 400 км для нас не предел", - пояснил генеральный директор АО НПП "Радиосвязь" Ринат Галеев.



Сейчас станция успешно проходит испытания в Бурятии. Гарантия, как на военные станции - 6 лет, сроки эксплуатации - 20 лет. Позволит обеспечить север края связью и интернетом при минимальных затратах. Достижения в области оборонной промышленности и гражданской, а здесь и дроны-поисковики, челюстно-лицевое протезирование, микрохирургия, оценил вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Он как раз курирует оборонку, но обсуждали процесс проникновения на гражданский рынок и экспортные возможности.



"Что касается госзаказа, то за последние 6 лет научились достаточно ритмично выполнять все возложенные государством обязательства, размещение госзаказа", - отметил заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов.



Но проблема в другом. В армии завершится процесс технического обновления и модернизации и перед предприятиями ОПК стоит задача быть к этому готовыми, диверсификация - переход с оборонной на гражданскую продукцию. В прошлом году портфель заказов на неё составлял лишь 17%. Министр обороны поставил задачу к 25 году увеличить гражданские объемы до 30%, а к 30-му - до 50%.



"Несколько месяцев назад Железногорск принял статус территории опережающего развития, что открывает широкие возможности для кооперации и работы в гражданском секторе", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Оборонные предприятия края, часто градообразующие, сейчас вносят заметный вклад в бюджет региона и научный потенциал. Этот статус не должен быть утерян и с увеличением гражданской доли производства.



Красноярское научно-производственное предприятие "Радиосвязь" оснащено самым современным и высокоточным оборудованием. Конечно, в мире завод знаменит оборонными технологиями, но занимается разработками и гражданской продукции. Одна из последних - тропосферная станция спутниковой связи. Революционная разработка: 40 лет шли от 10 килобит до 2 мегабит, а тут сразу скачок до 25 мегабит, и это не предел."Это позволит обеспечить связь в малых населённых пунктах, как интернет, так и сотовую связь коротким плечом. Сегодня мы пока говорим о 200 км, но и 400 км для нас не предел", - пояснил генеральный директор АО НПП "Радиосвязь" Ринат Галеев.Сейчас станция успешно проходит испытания в Бурятии. Гарантия, как на военные станции - 6 лет, сроки эксплуатации - 20 лет. Позволит обеспечить север края связью и интернетом при минимальных затратах. Достижения в области оборонной промышленности и гражданской, а здесь и дроны-поисковики, челюстно-лицевое протезирование, микрохирургия, оценил вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Он как раз курирует оборонку, но обсуждали процесс проникновения на гражданский рынок и экспортные возможности."Что касается госзаказа, то за последние 6 лет научились достаточно ритмично выполнять все возложенные государством обязательства, размещение госзаказа", - отметил заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов.Но проблема в другом. В армии завершится процесс технического обновления и модернизации и перед предприятиями ОПК стоит задача быть к этому готовыми, диверсификация - переход с оборонной на гражданскую продукцию. В прошлом году портфель заказов на неё составлял лишь 17%. Министр обороны поставил задачу к 25 году увеличить гражданские объемы до 30%, а к 30-му - до 50%."Несколько месяцев назад Железногорск принял статус территории опережающего развития, что открывает широкие возможности для кооперации и работы в гражданском секторе", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Оборонные предприятия края, часто градообразующие, сейчас вносят заметный вклад в бюджет региона и научный потенциал. Этот статус не должен быть утерян и с увеличением гражданской доли производства. Вадим КУЛИКОВ











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