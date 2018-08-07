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НОВОСТИ | Общество





07.08.18 17:43 Новые ограждения на проспекте Свободный пришли в негодность



Фото
Эти ограждения установили полтора года назад, но даже такого незначительного испытания временем они не выдержали. На протяжении всего участка от остановки "Красномосковская" до "Космоса" новые заборы покрылись ржавчиной. Следы коррозии можно заметить не только на оградках над подпорными стенами, но и между путепроводом и перекрёстком с улицей Маерчака.

- Это администрация города виновата, она заказчику выплатила большие деньги и не спросила с него за качество.

- Это в первую очередь неухоженность города.

- Ответ прост: нужно сделать, чтобы оно имело нержавеющее покрытие либо было покрашено, вот и всё.

Напомним, реконструкцией проспекта занималась компания "Сибаграпромстрой". Подрядчик уверяет, ограждения утратили эстетический вид из-за действия реагентов и песчано-соляной смеси, которыми обрабатывают дороги. "Ограждения на проспекте Свободный в любом случае не останутся в таком виде. Сейчас как раз решается межведомственный вопрос, за чей счёт это будут делать. Если выяснится, что это гарантийный случай, значит подрядчик будет менять, если это не гарантийный случай, то есть действительно ограждения пришли в негодность от какой-то обработки либо ввиду каких-то внешних обстоятельств, значит за счёт текущего содержания - будут заменены либо покрашены", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Не перенесли зимовки и установленные прошлым летом заборы на улицах Тотмина, Высотной, Копылова, Киренского, Калинина и в Академгородке. Краска начала отслаиваться, пролёты покрылись ржавчиной, а многие просто разрушились. Более шести километров ограждений уже демонтированы и работы продолжаются.

Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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