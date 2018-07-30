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30.07.18 11:45 Футболисты "Енисея" уступили питерскому "Зениту"





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В Интернете уже много комментариев, многие поддерживают "Енисей". Понятно, что "Зенит" значительно сильнее. Но забить мяч в наши ворота удалось только на 81 минуте. "В первом тайме не смогли забить, в обороне играли не лучшим образом, было много опасных моментов. Во втором тайме ситуацию исправили", - сказал главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак.



"В первом тайме мне понравилось, как мы действовали, в обороне были очень дисциплинированы. Во втором тайме отошли назад, начали играть на удержание счёта. Подавляющую часть матча играли без мяча, это требует много сил. Ребята в последние 10-15 минут физически подсели, чем соперник и воспользовался", - пояснил главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.



В Красноярск футболисты вернутся только в конце августа. Сейчас они находятся в Москве, оттуда удобнее ездить на игры. 8 августа играют в Грозном с местным "Ахматом". 11 августа так же в Тюмени принимают ЦСКА.



Красноярскому футболу более 100 лет, но впервые наша команда в элитном дивизионе. Из-за ремонта Центрального стадиона играем в Тюмени на стадионе "Геолог". Билеты разошлись за пару дней. Немножко обидно, что большинство болельщиков в первом матче поддерживали "Зенит", Артёма Дзюбу. Из-за встречи в Кремле он на игру прилетел в 6 утра, но вышел в стартовом составе и открыл счёт.В Интернете уже много комментариев, многие поддерживают "Енисей". Понятно, что "Зенит" значительно сильнее. Но забить мяч в наши ворота удалось только на 81 минуте. "В первом тайме не смогли забить, в обороне играли не лучшим образом, было много опасных моментов. Во втором тайме ситуацию исправили", - сказал главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак."В первом тайме мне понравилось, как мы действовали, в обороне были очень дисциплинированы. Во втором тайме отошли назад, начали играть на удержание счёта. Подавляющую часть матча играли без мяча, это требует много сил. Ребята в последние 10-15 минут физически подсели, чем соперник и воспользовался", - пояснил главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.В Красноярск футболисты вернутся только в конце августа. Сейчас они находятся в Москве, оттуда удобнее ездить на игры. 8 августа играют в Грозном с местным "Ахматом". 11 августа так же в Тюмени принимают ЦСКА. Евгения ПЛОТНИКОВА











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