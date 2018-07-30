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30.07.18 09:14 Красноярский садовод выращивает в теплице помидоры-гиганты





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"Эта жара всё нам испортила - пасынки прут, а цветы засыхают, мы потеряли примерно месяц - помидор не развивался", - сетует садовод.



В прошлом году Александр Трофимович вырастил плод более 2 кг, прогноз на нынешнюю осень - гигантов можно не ждать. В теплице у Богатырёвых 60 кустов, ещё 20 на улице. На некоторых растениях уже по пять подвязок, чтобы тяжёлые плоды не сломали куст. Первый урожай планируют снять уже в начале августа.



Кусты высотой за два метра. Но из-за рекордной жары в июне первый урожай томатов опаздывает. Наконец-то садоводы дождались - синоптики обещают 20 градусов днём, переменную облачность, местами дожди. Для помидоров условия - лучше не придумаешь"Эта жара всё нам испортила - пасынки прут, а цветы засыхают, мы потеряли примерно месяц - помидор не развивался", - сетует садовод.В прошлом году Александр Трофимович вырастил плод более 2 кг, прогноз на нынешнюю осень - гигантов можно не ждать. В теплице у Богатырёвых 60 кустов, ещё 20 на улице. На некоторых растениях уже по пять подвязок, чтобы тяжёлые плоды не сломали куст. Первый урожай планируют снять уже в начале августа. Евгения ПЛОТНИКОВА











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