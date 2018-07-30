НОВОСТИ | Общество













30.07.18 11:38 Улица Копылова частично стала односторонней





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Новая схема оказалась довольно удачной - пробок сейчас не наблюдается, утром тоже было свободно. Но аварийные ситуации возникают - водители проезжают под "кирпич" и упираются во встречный поток. Пробки сегодня утром традиционно возникали в других местах - на Матросова, на улице Профсоюзов и центральных улицах из-за многочисленных ремонтов.



Что же касается Копылова, стоит напомнить, что в мэрии отказались от идеи полностью перекрывать улицу и ограничатся частичными запретами движения.



Улицу Копылова в районе строящейся развязки на Волочаевской сделали односторонней, а обратное движение - от улицы Киренского в центр - запустили по Красной Армии, здесь уложили свежий асфальт.Новая схема оказалась довольно удачной - пробок сейчас не наблюдается, утром тоже было свободно. Но аварийные ситуации возникают - водители проезжают под "кирпич" и упираются во встречный поток. Пробки сегодня утром традиционно возникали в других местах - на Матросова, на улице Профсоюзов и центральных улицах из-за многочисленных ремонтов.Что же касается Копылова, стоит напомнить, что в мэрии отказались от идеи полностью перекрывать улицу и ограничатся частичными запретами движения. Владимир ЖАРИНОВ











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