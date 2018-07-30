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30.07.18 17:45 Красноярец разгромил кувалдой автомобиль бывшей возлюбленной





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Николай Николаевич наблюдал эту картину из соседнего дома. Как и большинство очевидцев, испугался за свой автомобиль, припаркованный под окнами. Но вмешиваться в расправу над железным конём никто не рискнул. Оказалось, что машина принадлежит местной жительнице. Красноярский Отелло отомстил эффектной блондинке после разрыва их отношений. И подобные случаи не редкость. Ревнивцы от бессилия сжигают машины своих возлюбленных и даже заливают бетоном. Сейчас проверку проводит полиция. За порчу чужого имущества виновнику может грозить до пяти лет тюрьмы.



Мужчина с кувалдой в руках набросился на "Nissan Juke" в три часа ночи. Не оставил ни окон, ни целых дверей. Экзекуция проходила во дворе на улице Железнодорожников. Ненависть, с которой был разбит автомобиль, зашкаливает. Дебошир прошёлся не только по кузову и стеклу, но и по внутренностям салона. Например, оторвал руль и ручку переключения передач.Николай Николаевич наблюдал эту картину из соседнего дома. Как и большинство очевидцев, испугался за свой автомобиль, припаркованный под окнами. Но вмешиваться в расправу над железным конём никто не рискнул. Оказалось, что машина принадлежит местной жительнице. Красноярский Отелло отомстил эффектной блондинке после разрыва их отношений. И подобные случаи не редкость. Ревнивцы от бессилия сжигают машины своих возлюбленных и даже заливают бетоном. Сейчас проверку проводит полиция. За порчу чужого имущества виновнику может грозить до пяти лет тюрьмы. Роман РЫКОВ











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