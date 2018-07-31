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31.07.18 08:49 В СФУ завершился проектный семинар U-staff





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"Мы добавили такие технический средства, как светодиодные лампы и светодиодные короба, которые помогут при эвакуации людей уменьшить время и облегчить им этот путь. Тем более люди - иностранцы, то есть языковой барьер", - рассказал участник проектного семинара U-staff Сергей Пузырёв.



Татьяна оптимизировала процессы организации питания и предложила удобную форму оплаты. "Есть, например, дисконтные карты в любом магазине, в который вы бонусами рассчитываетесь. Я подумала, что можно такую же карточку ввести на стойке размещения. То есть вы иностранец, приезжаете, вас регистрируют, размещают и по номеру комнаты выдают идентификационную карточку, которой вы можете потом расплачиваться спокойно", - рассказала участник проектного семинара U-staff Татьяна Щепина.



"Мы понимали, что для эффективного проведения Универсиады потребуется большое количество персонала, в том числе и временного. Ребята должны уметь работать в команде, эффективно разрешать конфликты. В этих целях наш проект и был задуман", - пояснила директор Центра карьеры СФУ Светлана Карелина.



Отличившиеся участники попадут в кадровый резерв Зимней Универсиады-2019 и после прохождения собеседования смогут получить работу в этом крупном международном проекте.



В июльском семинаре приняли участие около 50 человек. Ребята учились действовать в неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть во время Зимней Универсиады-2019. Сергей смоделировал ситуацию чрезвычайного происшествия и разработал план эвакуации на примере общежития СФУ."Мы добавили такие технический средства, как светодиодные лампы и светодиодные короба, которые помогут при эвакуации людей уменьшить время и облегчить им этот путь. Тем более люди - иностранцы, то есть языковой барьер", - рассказал участник проектного семинара U-staff Сергей Пузырёв.Татьяна оптимизировала процессы организации питания и предложила удобную форму оплаты. "Есть, например, дисконтные карты в любом магазине, в который вы бонусами рассчитываетесь. Я подумала, что можно такую же карточку ввести на стойке размещения. То есть вы иностранец, приезжаете, вас регистрируют, размещают и по номеру комнаты выдают идентификационную карточку, которой вы можете потом расплачиваться спокойно", - рассказала участник проектного семинара U-staff Татьяна Щепина."Мы понимали, что для эффективного проведения Универсиады потребуется большое количество персонала, в том числе и временного. Ребята должны уметь работать в команде, эффективно разрешать конфликты. В этих целях наш проект и был задуман", - пояснила директор Центра карьеры СФУ Светлана Карелина.Отличившиеся участники попадут в кадровый резерв Зимней Универсиады-2019 и после прохождения собеседования смогут получить работу в этом крупном международном проекте. Вероника УСКОВА











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