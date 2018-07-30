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30.07.18 17:39 В Манском районе детский день рождения закончился массовым отравлением





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"По предварительным данным, 25 июля годовалый ребёнок почувствовал себя плохо, отказался от приёма пищи, но мать не стала вызывать скорую, лечила самостоятельно. 28 июля состояние малыша резко ухудшилось, женщина дала ему жаропонижающее и вызвала скорую, но ребёнок скончался до прибытия врачей", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.



В ситуации разбирался Дмитрий Бызов, подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.



Один ребёнок умер, ещё семь госпитализированы с подозрением на инфекцию. Страшное ЧП произошло в выходные в Манском районе, в посёлке Анастасино. По информации специалистов, дети в возрасте от 1 до 4 лет посетили день рождения одного из них, после чего с плохим самочувствием были доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией. Один годовалый ребёнок умер, не дождавшись медиков."По предварительным данным, 25 июля годовалый ребёнок почувствовал себя плохо, отказался от приёма пищи, но мать не стала вызывать скорую, лечила самостоятельно. 28 июля состояние малыша резко ухудшилось, женщина дала ему жаропонижающее и вызвала скорую, но ребёнок скончался до прибытия врачей", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.В ситуации разбирался Дмитрий Бызов, подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.











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