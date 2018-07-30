НОВОСТИ













30.07.18 17:47 В красноярской полиции не видят оснований для ареста руководителя бывшего дилерского центра "Тойота"





Фото Оснований для ареста руководителя бывшего дилерского центра "Тойота" в полиции не видят. Правоохранители рассказали о ходе расследования громкого уголовного дела. Напомним, бизнесмен Александр Кангун обвиняется в срыве поставок азиатских автомобилей - своё оплаченное имущество больше сотни красноярцев так и не получили из-за разрыва контракта японской корпорации с дилерским центром. В полицию было подано 145 заявлений. Сейчас продолжается проверка документации нескольких крупных сделок группы компаний "Крепость", арестовано движимое и недвижимое имущество подозреваемого.



"Он несколько раз допрошен с участием адвоката. Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Законных оснований на изменение этой меры пресечения в настоящий момент не имеется. По каждому вызову следователя подозреваемый является для допросов, предоставляет документы в обоснование своей позиции", - сообщила начальник ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Тамара Белкина.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













