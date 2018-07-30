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30.07.18 17:48 Участники перестрелки на Алексеева отправятся в колонию





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Позже троих стрелявших задержали полицейские, у них изъяли травматический и боевой пистолеты, а также гладкоствольное ружьё. Двоим участникам конфликта суд вынес приговор: один из них поведёт в колонии три года, второй на год дольше.



Двое участников перестрелки на улице Алексеева в Красноярске отправятся в колонию. Напомним, вооружённый конфликт произошёл год назад на автомобильной парковке в Советском районе. Между двумя группами мужчин случилась ссора, которая переросла в перестрелку, один человек получил серьёзные травмы.Позже троих стрелявших задержали полицейские, у них изъяли травматический и боевой пистолеты, а также гладкоствольное ружьё. Двоим участникам конфликта суд вынес приговор: один из них поведёт в колонии три года, второй на год дольше.







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