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31.07.18 09:21 Арестованный экс-глава Богучанского района впал в кому





Фото Экс-глава Богучанского района Александр Бахтин впал в кому. Напомним, чиновник был арестован в начале мая по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, за 1 миллион рублей он пообещал заставить муниципальную службу "Заказчик" подписать документы для оплаты работ по строительству садика в посёлке Ангарский.



В начале мая Бахтин был задержан и определён в СИЗО. Тогда заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, врачебной комиссией выявлено не было. Сейчас подозреваемый находится в краевой туберкулёзной больнице №1; главное следственное управление по региону обратилось в ведущие медицинские учреждения Красноярска с просьбой оказания помощи консилиумом врачей.











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