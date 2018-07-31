НОВОСТИ | Общество













31.07.18 10:03 Брифинг: ход дорожного ремонта в Красноярске

Масштабный ремонт продолжается. В Красноярске подходит к концу реализация программы "Безопасные и качественные дороги" — преображение большей части объектов уже завершено. Зато для пешеходов трудности закончатся не скоро — улица Ленина перекопана, а благоустройство тротуаров проспекта Мира до конца лета доделать не успеют. Специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства провели еженедельный брифинг о ходе городских ремонтов. Какие участки перекроют в ближайшее время и где лучше объезжать пробки?











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