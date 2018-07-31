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НОВОСТИ | Общество





31.07.18 10:07 В Железнодорожном районе жители превратили двор в мини-парк



Фото
Неравнодушных жителей в Красноярске становится всё больше. Так, жильцы дома 130 на проспекте Мира за два года кардинально изменили облик своего двора. Сейчас здесь зелёная зона с необычными цветочными клумбами и детскими площадками. "Начинается всегда в голове - захотелось жить комфортно. Оазис в мегаполисе создать. Особенно нравятся цветы, чтобы долго цвели, в Сибири живём", - сказал житель дома пр. Мира, 130 Александр Токарев.

Теперь здесь помимо 150 саженцев цветов 6 крупномерных деревьев и 26 различных кустарников. Власти Железнодорожного района инициативу поддерживают и по просьбе жильцов во дворе установили заборы и калитки. "Всё зависит от людей, от их желания, и людей неравнодушных в Красноярске всё больше. Мы этот пласт поднимаем, они выходят, когда чувствуют поддержку; они ещё больше зажигают красноярцев именно своим отношением, своей требовательностью к тому, что все должны вместе участвовать в благоустройстве своей дворовой территории", - отметил глава Железнодорожного района Красноярска Юрий Савчук.

На этом жильцы останавливаться не планируют и в будущем здесь появятся ещё и хвойные деревья.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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