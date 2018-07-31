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НОВОСТИ | Общество





31.07.18 10:09 На улице Ленина продолжается масштабный ремонт



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За прохождение улицы Ленина сегодня можно давать шуточные спортивные звания. Тут и прыжки в длину, и спортивное ориентирование. Без этих навыков перейти дорогу у театра кукол точно не удастся. И всё в лучших традициях красноярского ремонта - разрыто на всех четырёх углах проезжей части, а рабочие трудятся только на одном.

Ожиданий горожан обещают не подвести - по срокам успевают. В этом году на Ленина поменяют 37 тысяч квадратных метров брусчатки. "Согласована полностью схема укладки брусчатки, определены графики поставки материалов. Пока нареканий по укладке и скорости работ не было", - сообщил зам. руководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгений Петрюк.

Страдают на Ленина и водители. Участок от Парижской коммуны до Сурикова закрыт. Пробки здесь исчезли не сразу, и только водители привыкли к схеме объезда, как переучиваться придётся заново. Когда откроют этот участок центральной магистрали - после 5 августа - сразу перекроют другой: от Вейнбаума до Диктатуры пролетариата. Власти поясняют - закрыть сразу три квартала решили обдуманно.

"Улицы Перенсона, Кирова и Диктатуры пролетариата - односторонние. Чтобы не менять организацию движения, именно введение одностороннего движения на короткий срок вводит путаницу, водители не все ориентируются", - пояснил начальник отдела мониторинга МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Игорь Воевалко.

Ремонт настолько вошёл в жизнь города, что и именины Красноярска его жители отметят на разрытых тротуарах. Власти подтвердили - до торжества 25 августа доделать пешеходную часть проспекта Мира рабочие не успеют из-за задержек поставок брусчатки. Главное, чтобы зарубежных гостей зимней Универсиады сибирякам не пришлось водить по траншеям в центре города.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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