НОВОСТИ | Государство













31.07.18 11:39 Глава региона доложил президенту о ходе реализации проекта "Енисейская Сибирь"





Фото Вторая встреча за полгода. 30 июля президент Владимир Путин обсудил с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом проект "Енисейская Сибирь". Глава региона отметил, что инвестиции могут составить триллион рублей.



Что касается последних поручений Путина, сделанных во время визита президента в Красноярск, то подписание блока экологических документов переносится на сентябрь: из-за того, что в национальные приоритеты попали ещё 11 городов наряду с Норильском и Красноярском. Обсудили подготовку объектов Универсиады, снос аварийного жилья, строительство ЦБК и метро.











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