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НОВОСТИ | Общество





31.07.18 12:45 На Столбах стартовала волонтёрская акция "Заповедный десант"



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Сегодня на Столбах начались масштабные работы по благоустройству территории. "Фронт работ огромный для заповедной территории. Помощь нужно оказывать посильную везде и всюду, благоустраивать. Это и прочистка ливнёвых канав вдоль дороги, и мытьё информационных стендов на заповедной территории. Сейчас ребята чистят брусчатку", - рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника "Столбы" Татьяна Юшкова.

Работы ведутся на кордоне Лалетино и на Гранитном карьере. Это не только решает проблему летней занятости подростков, но и позволяет познакомиться с профессией в природоохранной сфере. Артём не в первый раз участвует в волонтёрском отряде и серьёзно относится к вопросу чистоты на природе.

"Чтобы показать людям, что это правильно, чтобы они не мусорили, чтобы видели, что дети этим занимаются и чтобы у них в голове была мысль: "Не буду кидать мусор, чтобы дети потом не убирались". Мы хотим помогать заповеднику, нашему краю", - сказал участник волонтерского движения "Заповедный десант" Артём Гондаренко

Проект поддержал Экологический фонд СФУ. В течение лета профессиональные альпинисты чистили от надписей 1-й Столб и скалу Дед, а сейчас занимаются Перьями. Такую же практику планируют применить на норильской достопримечательности Красные камни. "Там тоже скалы разрисованы надписями, поэтому мы сейчас передаём опыт наших столбистов по очистке - какими химикатами, какие виды красок и так далее. То есть обучим людей там и они сами почистят свои скалы, взяв опыт от нас", - пояснил член правления Экологического фонда СФУ Роман Лалетин.

Третья смена "Заповедного десанта" стартует уже 20 августа. Помимо работ по благоустройству, ребята также обустроят тропу для слабовидящих и незрячих людей в Нарыме.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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