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31.07.18 17:42 В Эвенкии совершил жёсткую посадку частный самолёт





Фото На севере края частный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку. Это произошло в Эвенкии около реки Янгето, в 150 километрах от Туры. На борту находились два члена экипажа и пять пассажиров. В результате жёсткой посадки один человек получил травму руки. С места аварии людей эвакуировали на вертолёте спасателей Ми-8.











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