НОВОСТИ | Общество













01.08.18 08:51 На набережной вновь появились кальянщики





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Но горожане явно не сторонники такого вида отдыха, особенно в самом центре Красноярска, негодуют - даже красоту реки за клубами дыма порой разглядеть сложно. Согнать кальянщиков с хлебных мест, судя по всему, не могут даже полицейские.



Чтобы начать свой бизнес, кальянщику нужно не более 20 тысяч рублей - этого вполне достаточно, чтобы закупить оборудование и табак. А вот тратиться на помещение не придётся - на набережной много клиентов, которых манит красота Енисея. Да и регистрироваться в налоговой службе совсем не обязательно. Вот и спешат заняться дымным бизнесом все кому не лень.



Искать новое место для курильщиков не будут - в городе взят курс на оздоровление населения. Зато в администрации планируют найти вандала, который сломал ограждения, и уже готовят заявление в полицию. "Оставили участки под цепи, пока ведутся работы на этом участке. Когда работы закончатся, мы также отгородим столбиками и въезд будет осуществляться только через шлагбаум в районе Сурикова. Замки мы поменяем, цепи, где их сорвали, тоже", - заверил специалист МАУ "Центр спортивных клубов" Роман Рубцов.



К слову, даже если властям всё же удастся вытеснить кальянщиков с набережной, это совсем не значит, что продавцы дыма не объявятся в других знаковых местах города.



Цепи валяются на земле и кальяны вновь расставлены на привычных точках. Напомним, в начале июля городские власти ограничили проезд автомобилей на левобережной набережной Красноярска, но ограды не выдержали натиска. Кальянщики предлагают администрации сменить гнев на милость и начать договариваться.Но горожане явно не сторонники такого вида отдыха, особенно в самом центре Красноярска, негодуют - даже красоту реки за клубами дыма порой разглядеть сложно. Согнать кальянщиков с хлебных мест, судя по всему, не могут даже полицейские.Чтобы начать свой бизнес, кальянщику нужно не более 20 тысяч рублей - этого вполне достаточно, чтобы закупить оборудование и табак. А вот тратиться на помещение не придётся - на набережной много клиентов, которых манит красота Енисея. Да и регистрироваться в налоговой службе совсем не обязательно. Вот и спешат заняться дымным бизнесом все кому не лень.Искать новое место для курильщиков не будут - в городе взят курс на оздоровление населения. Зато в администрации планируют найти вандала, который сломал ограждения, и уже готовят заявление в полицию. "Оставили участки под цепи, пока ведутся работы на этом участке. Когда работы закончатся, мы также отгородим столбиками и въезд будет осуществляться только через шлагбаум в районе Сурикова. Замки мы поменяем, цепи, где их сорвали, тоже", - заверил специалист МАУ "Центр спортивных клубов" Роман Рубцов.К слову, даже если властям всё же удастся вытеснить кальянщиков с набережной, это совсем не значит, что продавцы дыма не объявятся в других знаковых местах города. Владислав ТАМОШАУСКАС











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