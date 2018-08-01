РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





01.08.18 08:55 Красноярцам напомнили правила безопасности при походах в лес



Фото
Посёлок Удачный - черта города, глухими эти леса не назовёшь. Потеряться не страшно - рядом дороги и дома. Но обманчивое ощущение безопасности завело 56-летнего грибника слишком далеко. Только за последние сутки спасатели вместе с полицией прочесали 10 квадратных километров лесного массива, мужчину не нашли. Всего в тайге региона один на один с дикой природой борются за жизнь и ждут помощи ещё 15 человек. Чаще всего теряются в лесу пенсионеры.

"Уходя в лес на час, собирайтесь так, будто идёте на сутки. Несложно взять с собой зажигалку, тёплые вещи и таблетки, тем более если это пенсионеры", - напомнила и.о. начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Наталья Пенькова.

Люди пожилого возраста уверены - кто как не они лучше всего знают каждый куст в окрестном лесу. Порой никого даже не предупреждают о том, что ушли собирать дары природы. Как только становится понятно, что дорогу домой найти трудно, первое, что нужно сделать - позвонить по номеру 112. После звонка предстоит сделать самое сложное - остановиться и унять панику. На этом месте придётся дожидаться помощи, и возможно, готовиться к ночлегу.

В Большеулуйском районе жительница села бродила в лесу шесть суток, её нашли благодаря беспилотнику в небе, который был оборудован тепловизором. Чудеса действительно бывают - человек может выжить в самых трудных условиях. Но такой бесценный опыт едва ли станет приятным воспоминанием в жизни.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .