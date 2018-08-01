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01.08.18 08:55 Красноярцам напомнили правила безопасности при походах в лес





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"Уходя в лес на час, собирайтесь так, будто идёте на сутки. Несложно взять с собой зажигалку, тёплые вещи и таблетки, тем более если это пенсионеры", - напомнила и.о. начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Наталья Пенькова.



Люди пожилого возраста уверены - кто как не они лучше всего знают каждый куст в окрестном лесу. Порой никого даже не предупреждают о том, что ушли собирать дары природы. Как только становится понятно, что дорогу домой найти трудно, первое, что нужно сделать - позвонить по номеру 112. После звонка предстоит сделать самое сложное - остановиться и унять панику. На этом месте придётся дожидаться помощи, и возможно, готовиться к ночлегу.



В Большеулуйском районе жительница села бродила в лесу шесть суток, её нашли благодаря беспилотнику в небе, который был оборудован тепловизором. Чудеса действительно бывают - человек может выжить в самых трудных условиях. Но такой бесценный опыт едва ли станет приятным воспоминанием в жизни.



Посёлок Удачный - черта города, глухими эти леса не назовёшь. Потеряться не страшно - рядом дороги и дома. Но обманчивое ощущение безопасности завело 56-летнего грибника слишком далеко. Только за последние сутки спасатели вместе с полицией прочесали 10 квадратных километров лесного массива, мужчину не нашли. Всего в тайге региона один на один с дикой природой борются за жизнь и ждут помощи ещё 15 человек. Чаще всего теряются в лесу пенсионеры."Уходя в лес на час, собирайтесь так, будто идёте на сутки. Несложно взять с собой зажигалку, тёплые вещи и таблетки, тем более если это пенсионеры", - напомнила и.о. начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Наталья Пенькова.Люди пожилого возраста уверены - кто как не они лучше всего знают каждый куст в окрестном лесу. Порой никого даже не предупреждают о том, что ушли собирать дары природы. Как только становится понятно, что дорогу домой найти трудно, первое, что нужно сделать - позвонить по номеру 112. После звонка предстоит сделать самое сложное - остановиться и унять панику. На этом месте придётся дожидаться помощи, и возможно, готовиться к ночлегу.В Большеулуйском районе жительница села бродила в лесу шесть суток, её нашли благодаря беспилотнику в небе, который был оборудован тепловизором. Чудеса действительно бывают - человек может выжить в самых трудных условиях. Но такой бесценный опыт едва ли станет приятным воспоминанием в жизни. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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