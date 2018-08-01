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01.08.18 08:47 Таксист избил клиента за отказ оплатить проезд



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Александра просит не показывать её лицо - боится за безопасность. Девушка рассказала, что накануне её парня избил водитель такси. "У него сильно опух левый глаз. Рассечена бровь. Глаз полностью в крови, кровь в зрачке. Контузия глаза первой степени", - говорит девушка.

Красноярец был в ночном баре на встрече с бывшими одноклассниками. Через популярный сервис заказа такси "Максим" вызвал машину домой, диспетчер насчитала 150 рублей. Но около многоэтажки представитель частного извоза якобы потребовал полтысячи. По версии потерпевших, избиение клиента началось в конечной точке маршрута - около подъезда. Когда водитель понял, что пассажир не готов платить сверх обозначенного тарифа, набросился на него с кулаками. А затем вытащил нокаутированное тело из машины и нанёс несколько ударов ногами.

Однако сервис "Максим" сегодня выдвинул другую версию. "Когда водитель приехал на конечный адрес, пассажир отказался платить за поездку, у него не оказалось денег. Водитель связался с оператором и сообщил о ситуации. В это время в машине завязался конфликт, в ходе которого пассажир сзади набросился на водителя. Водитель утверждает, что не избивал мужчину, а только защищался", - пояснила специалист по связям с общественностью сервиса "Максим" Мария Пухова.

Пока боец отстранён от поездок. Сейчас проверку проводит полиция. К слову, в Красноярске скандалы и драки в такси не редкость. Чаще всего недопонимание возникает по ночам и после изрядной дозы алкоголя.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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