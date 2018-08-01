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01.08.18 09:15 Неизвестные протаранили ворота жилого дома и устроили стрельбу во дворе

Видео: НГС Красноярск



Неизвестные протаранили ворота и устроили стрельбу на правобережье Красноярска. Инцидент произошёл на улице Паровозной и попал на камеры наблюдения. "Мерседес" без номеров снёс ворота, из него вышли двое мужчин и направились во двор жилого дома. Один из них был в маске и с ружьём. Затем раздались несколько выстрелов, после чего нарушители скрылись, а на место прибыли сотрудники полиции.



К слову, при падении ворота повредили припаркованный рядом автомобиль одного из жильцов. Сейчас дебоширов разыскивают, по данному факту проводится проверка.











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