НОВОСТИ | Общество













01.08.18 10:21 Брифинг: правила безопасности при походах в лес





В этом году в регионе 28 человек заблудились в лесу. Люди ушли собирать грибы и ягоду, но найти выход из тайги не смогли. Спасателям, волонтёрам и полиции совместными усилиями удалось найти 12 их них, местонахождение остальных остаётся неизвестным. Какие правила нужно знать, собираясь на охоту за дикоросами, и как выжить один на один с дикой природой? Об этом рассказали спасатели и сотрудники правоохранительных органов.







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