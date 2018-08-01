НОВОСТИ | Происшествия













01.08.18 11:40 В Красноярске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов общежития

Сегодня ночью все жители дома на улице Новгородская в Красноярске оказались на улице - людей экстренно эвакуировали спасатели из-за опасности разрушения. На фасаде пятиэтажки обнаружили большую трещину.















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