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02.08.18 09:11 На красноярской ТЭЦ-3 установят новый генератор





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Новый турбогенератор с водородным охлаждением, по ожиданиям энергетиков, повысит надёжность и отказоустойчивасть оборудования ТЭЦ-3. Ключевое отличие новой энергоустановки заключается в системе охлаждения деталей генератора.



Следующая деталь, которая прибудет в Красноярск - подвижная часть генератора, ротор. Завершить работы планируют до 1 октября.



Эту огромную деталь произвели на заводе в Новосибирске. Новый генератор для Сибирской генерирующей компании уже готов и успешно прошёл все испытания, а теперь по частям отправляется на красноярскую ТЭЦ-3. Доставляли энергетически важный груз в краевой центр по железной дороге. Статор уже прибыл к месту назначения, но только на то чтобы снять его с транспортировочной платформы, потребуется не один день.Новый турбогенератор с водородным охлаждением, по ожиданиям энергетиков, повысит надёжность и отказоустойчивасть оборудования ТЭЦ-3. Ключевое отличие новой энергоустановки заключается в системе охлаждения деталей генератора.Следующая деталь, которая прибудет в Красноярск - подвижная часть генератора, ротор. Завершить работы планируют до 1 октября. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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