НОВОСТИ | Общество













02.08.18 09:22 Во дворах красноярских многоэтажек появились контейнеры для сортировки мусора





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Администрация Красноярска внедряет такое экологическое воспитание и культуру последние лет пять. Муниципальные учреждения оборудованы сетками под пластик и отдельно стекло. В прошлом году сдали около 5 тонн макулатуры. А с 2019 года законом будет запрещено захоронение пластика, бумаги, картона.



"Жители уменьшат свои платежи за счёт меньшего вывоза отходов на объекты размещения отходов, потому что основную массу будут забирать переработчики сырья", - пояснила начальник отдела по охране окружающей среды департамента городского хозяйства администрации Красноярска Наталья Орлова.



Эта услуга совершенно бесплатная. Стекло и пластик собирают около 40 компаний-переработчиков. Из отходов потом делают полиэстеровые футболки или на заводе в Дивногорске фурнитуру для мебели. Стоит добавить, что подобные сетки скоро появятся и на набережной Енисея.



Сетки для сбора пластика стоят уже в 93-х дворах домов, которые обслуживает муниципальная управляющая компания. Предприятие стало участником городского проекта "Красноярск неравнодушный". В ближайшее время к раздельному сбору мусора присоединятся ещё более 40 домов управляющей компании. Как оказалось, это очень востребованная услуга.Администрация Красноярска внедряет такое экологическое воспитание и культуру последние лет пять. Муниципальные учреждения оборудованы сетками под пластик и отдельно стекло. В прошлом году сдали около 5 тонн макулатуры. А с 2019 года законом будет запрещено захоронение пластика, бумаги, картона."Жители уменьшат свои платежи за счёт меньшего вывоза отходов на объекты размещения отходов, потому что основную массу будут забирать переработчики сырья", - пояснила начальник отдела по охране окружающей среды департамента городского хозяйства администрации Красноярска Наталья Орлова.Эта услуга совершенно бесплатная. Стекло и пластик собирают около 40 компаний-переработчиков. Из отходов потом делают полиэстеровые футболки или на заводе в Дивногорске фурнитуру для мебели. Стоит добавить, что подобные сетки скоро появятся и на набережной Енисея. Александр ЧЕРКАШИН











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