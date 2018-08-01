01.08.18 18:00Красноярские спортсмены отправились на всероссийские сельские игры
30 спортсменов из Красноярского края отправились на Всероссийские сельские спортивные игры. Соревнования пройдут в Курске и посвящены 75-й годовщине победы в Курской битве. В них участвуют жители сельских поселений: врачи, учителя, работники культуры и аграрии. В программе как классические виды спорта: баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, перетягивание каната, так и состязания профессионального мастерства: дояров, косарей и механизаторов.