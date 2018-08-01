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01.08.18 17:46 Красноярские хирурги спасли жизни двум малышам





Фото Красноярские хирурги спасли жизни сразу двум малышам. В кардиоцентр доставили новорождённых с тяжёлым диагнозом - порок сердца. Не было прямой связи лёгочных вен с левым предсердием. Ранее в подобных случаях в краевом кардиоцентре температуру маленьких пациентов опускали до 18 градусов, и пока кровоснабжение было медленным, за час проводили сложную операцию. Нередко детям приходилось проводить до двух суток с открытой грудной клеткой.



В этот раз к одному ребёнку применили технологию для взрослых, ко второму бесшовную методику - его кровообращение остановили лишь на 8 минут. Оба малыша успешно прошли послеоперационный период, их выписали домой.











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