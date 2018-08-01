НОВОСТИ | Общество













01.08.18 18:34 Синоптики рассказали о погоде в августе





Фото оС.



"В предстоящие две ночи мы ждём заморозки в Енисейской группе районов, это район Казачинского Пировского и севернее, там могут быть слабоотрицательные ночные температуры", - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Красноярского гидромецентра Наталья Краснова.



К слову, неблагоприятным для метеозависимых станет конец августа. 29 и 30 числа ожидаются геомагнитные бури до шести баллов. "В конце первой и второй декады августа повышение до 30 градусов. Затем - резкое понижение. А значит, будет локальный ливень", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.



2 августа заканчивается купальный сезон, вода начнёт остывать, поэтому спасатели не рекомендуют купаться в местных водоёмах.



По прогнозам синоптиков, август ожидается неоднозначным. Нас ждут и обильные осадки, и солнечные дни. Уже завтра ожидаются дожди, а к субботе столбики термометров достигнут +25С."В предстоящие две ночи мы ждём заморозки в Енисейской группе районов, это район Казачинского Пировского и севернее, там могут быть слабоотрицательные ночные температуры", - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Красноярского гидромецентра Наталья Краснова.К слову, неблагоприятным для метеозависимых станет конец августа. 29 и 30 числа ожидаются геомагнитные бури до шести баллов. "В конце первой и второй декады августа повышение до 30 градусов. Затем - резкое понижение. А значит, будет локальный ливень", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.2 августа заканчивается купальный сезон, вода начнёт остывать, поэтому спасатели не рекомендуют купаться в местных водоёмах. Александр ЧЕРКАШИН











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