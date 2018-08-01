НОВОСТИ | Общество













01.08.18 18:41 Улицу Копылова закрывают на ремонт до ноября





Но это ещё цветочки. Испугаться по-настоящему водителей заставит сегодняшнее заявление мэрии о перекрытии одной из главных магистралей Красноярска - улицы Копылова. Уверяют, альтернатив такому смелому решению просто нет.



Будут вынесены полностью сети ливневой канализации, коммуникации связи, новое освещение, новые опоры контактной сети для электротранспорта, полностью заменено покрытие на этой развязке. Мы планируем с текущей недели и до конца ноября закрыть движение по Копылова", - сообщил начальник отдела строительства искусственных сооружений КрУДор Владимир Пиго.



Копылова в районе строительства новой развязки перекроют в ночь с 3 на 4 августа и очень надолго - почти на четыре месяца: вечность по меркам водителей. Транспорт пустят в объезд по кольцу: Кецховели - Новосибирская - Киренского - Красной Армии. Основную нагрузку в этой схеме возьмёт на себя улица Новосибирская, её сделают односторонней, накануне здесь уже произвели ямочный ремонт, правда, некоторые выбоины остались, но в таком режиме дороге предстоит просуществовать до ноября.



Сегодня начнут ремонтировать и Коммунальный мост, но в щадящем нервы режиме - движение ограничат по одной полосе. А на Ленина перекроют три новых квартала - от Вейнбаума до Диктатуры Пролетариата. При этом проезд по поперечным улицам Перенсона и Кирова обещают сохранить. Катки выйдут на улицу в воскресенье, 5 августа.



Тем временем на Парижской Коммуны сегодня делали вырубки асфальта. Пока из 130 вырубок, взятых по всему городу, откровенно бракованных не нашли. Но сколько дорог реально переживут хотя бы год - покажет время.



Жители Взлётки после ремонта дорог не избавились от пробок, а наоборот, стали стоять в них дольше. Водители столкнулись с железобетонным аргументом строителей - в прямом смысле. Бордюр разбил улицу Молокова надвое, и теперь повернуть во дворы через дорогу стало невозможно.Но это ещё цветочки. Испугаться по-настоящему водителей заставит сегодняшнее заявление мэрии о перекрытии одной из главных магистралей Красноярска - улицы Копылова. Уверяют, альтернатив такому смелому решению просто нет.Будут вынесены полностью сети ливневой канализации, коммуникации связи, новое освещение, новые опоры контактной сети для электротранспорта, полностью заменено покрытие на этой развязке. Мы планируем с текущей недели и до конца ноября закрыть движение по Копылова", - сообщил начальник отдела строительства искусственных сооружений КрУДор Владимир Пиго.Копылова в районе строительства новой развязки перекроют в ночь с 3 на 4 августа и очень надолго - почти на четыре месяца: вечность по меркам водителей. Транспорт пустят в объезд по кольцу: Кецховели - Новосибирская - Киренского - Красной Армии. Основную нагрузку в этой схеме возьмёт на себя улица Новосибирская, её сделают односторонней, накануне здесь уже произвели ямочный ремонт, правда, некоторые выбоины остались, но в таком режиме дороге предстоит просуществовать до ноября.Сегодня начнут ремонтировать и Коммунальный мост, но в щадящем нервы режиме - движение ограничат по одной полосе. А на Ленина перекроют три новых квартала - от Вейнбаума до Диктатуры Пролетариата. При этом проезд по поперечным улицам Перенсона и Кирова обещают сохранить. Катки выйдут на улицу в воскресенье, 5 августа.Тем временем на Парижской Коммуны сегодня делали вырубки асфальта. Пока из 130 вырубок, взятых по всему городу, откровенно бракованных не нашли. Но сколько дорог реально переживут хотя бы год - покажет время. Владимир ЖАРИНОВ















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