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02.08.18 09:00 Лучшие лесопожарные региона состязались в профмастерстве





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Все этапы конкурса подобраны не случайно. Андрей Шатров показал лучший результат - испытание силы и ловкости прошёл меньше чем за 4 минуты. Андрей, как и другие участники, ещё накануне боролся с огнём - на конкурс лучшего лесопожарного его вызвали из бушующего пламени в тайге Енисейского района. В регионе много высококлассных мастеров своего дела, но обстоятельства против них - в Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации.



Победителем стал специалист Енисейского авиалесничества, он отправится бороться за звание лучшего в России. Но и остальным участникам расслабляться некогда - в ближайшее время они вернутся на свои боевые посты и продолжат защищать зелёные лёгкие региона.



Они храбро десантируются с вертолётов в самые горячие точки Красноярского края, но сегодня волнуются как дети - жюри сбавит баллы за каждое неверное движение. Струёй воды нужно сбить предметы, важно правильно выбрать давление в пожарном кране. Горит тайга часто и там, куда на машине не пробраться, поэтому рассчитывать пожарный может только на небольшой запас воды с собой, а это отдельный навык - потушить, но не израсходовать лишнего.Все этапы конкурса подобраны не случайно. Андрей Шатров показал лучший результат - испытание силы и ловкости прошёл меньше чем за 4 минуты. Андрей, как и другие участники, ещё накануне боролся с огнём - на конкурс лучшего лесопожарного его вызвали из бушующего пламени в тайге Енисейского района. В регионе много высококлассных мастеров своего дела, но обстоятельства против них - в Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации.Победителем стал специалист Енисейского авиалесничества, он отправится бороться за звание лучшего в России. Но и остальным участникам расслабляться некогда - в ближайшее время они вернутся на свои боевые посты и продолжат защищать зелёные лёгкие региона. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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