НОВОСТИ | Общество













02.08.18 11:50 В Красноярске отметили День женственности





Фото Жительницы Красноярска отметили День женственности. Дамы собрались на Театральной площади в красивых платьях и с цветами в руках. Некоторые пришли с детьми. Подобный флешмоб впервые провели 10 лет назад в Санкт-Петербурге. За это время он успел превратиться в международное движение.













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