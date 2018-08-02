НОВОСТИ | Общество













02.08.18 11:37 Красноярск отметит день ВДВ





Фото Сегодня в Красноярске свой день отмечает элита Вооружённых сил России. 2 августа - день ВДВ. Традиционная программа празднования начинается на Покровской горе у памятника воинам-интернационалистам.















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