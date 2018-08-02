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НОВОСТИ | Общество





02.08.18 11:48 Выставка памяти Дмитрия Хворостовского бьёт рекорды посещаемости



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На выставку многие приходят во второй и в третий раз, чтобы в атмосфере личных вещей ещё раз послушать голос. Большинство экспонатов это дар семьи. Пластинки - их была целая коллекция, тетрадь из музыкальной школы, даже очки - у Хворостовского с детства плохое зрение. Популярностью пользуется история про личную жизнь, певец был женат дважды.

"В постановке должен был быть поцелуй - актёрский, но Флоранс поцеловала его по-настоящему. В 2001 году, когда Дмитрий уже развелся со Светланой, они с Флоранс поженились. Она выучила русский язык, прочитала классическую русскую литературу, детей, которых она родила, назвали русскими именами, она освоила русскую кухню, научилась лепить пельмени и варить борщ", - рассказала экскурсовод Алиса Майтак.

На концертах ему часто приходили трогательные записки из зала, Хворостовскому дарили подарки, певец их бережно хранил. Среди экспонатов золотая запонка Шаляпина. Много лет это была семейная реликвия, Дмитрию Хворостовскому её отдала поклонница. "Её дедушка был работником сцены в одном из театров, где однажды выступал Шаляпин. Во время выступления он увидел - плохо закреплённая декорация начинает падать на певца, он поймал декорацию и всё выступление держал её на своем плече. Шаляпин узнал и сказал: "Давай делиться - одну запонку на память тебе, вторую мне". В семье Никитиных запонка передавалась из поколения в поколение", - рассказала экскурсовод Алиса Майтак.

Выставка работает в музее-усадьбе Юдина. Экскурсия проходит каждый день - в будние дни в 16.00, в выходные - в 13 часов.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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