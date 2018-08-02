РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





02.08.18 19:49 В 2018 году отремонтируют более 130 км трассы "Сибирь"



Фото
Этот участок неподалёку от Канска не ремонтировали около 20 лет. Сейчас дорожники фактически воссоздают автотрассу заново. И таких участков в зоне в 600-километровой зоне ответственности управления дорог "Енисей" достаточно много. Уже обновили 41 километр дорожного полотна.

Сейчас основные работы ведутся Боготольском, Ачинском, Емельяновском, Берёзовском районах на обходах Красноярска. Меняется не только асфальт и барьерные ограждения, но и укрепляются обочины и кюветы, монтируются новые знаки, приводятся в порядок остановки. Работы на трассе "Сибирь" ведутся безостановочно. Большегрузные автомобили подъезжают буквально один за одним. За смену асфальтоукладчик укладывает на автодорогу примерно 1,5 км асфальта.

Ориентировочное завершение всех работ намечено на октябрь, но практика показывает, что, как правило, ремонты подходят к концу намного раньше. А сейчас дорожники просят всех водителей, проезжающих места восстановления дороги, быть крайне внимательными.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .