НОВОСТИ













02.08.18 17:47 На Столбах появилась тропа имени Ивана Ярыгина





Фото На Столбах установили памятник имени Ивана Ярыгина. Легенда красноярского спорта устраивал регулярные пробежки по тропам территории заповедника, готовясь к своей будущей победе на Летних олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Сейчас на тропе имени Ивана Ярыгина идут работы по благоустройству. На торжественном открытии памятника побывал тренер сибирского богатыря Дмитрий Георгиевич Миндиашвили.



"По субботам Ваня бегал до Слизнево и обратно 42 километра, как марафонцы, так что у нас была такая поговорка: если ты хочешь стать олимпийцем - ты должен бежать на Столбы!", - рассказал заслуженный тренер России и Грузии Дмитрий Миндиашвили.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













