В Красноярске задержаны серийные угонщики. Похитители пользовались специальным устройством, которое считывало код автомобильных сигнализаций. За пять месяцев им удалось угнать восемь автомобилей. При обысках машины нашли у одного из угонщиков на складе, две из них были разобраны и готовы к продаже на запчасти. Общая сумма ущерба составила более 2-х миллионов рублей.
"В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников, ими оказались двое 27-летних ранее судимых красноярцев и их ранее не судимый 29-летний приятель. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ - кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.