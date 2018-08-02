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02.08.18 17:42 В Красноярске задержали серийных угонщиков





Фото В Красноярске задержаны серийные угонщики. Похитители пользовались специальным устройством, которое считывало код автомобильных сигнализаций. За пять месяцев им удалось угнать восемь автомобилей. При обысках машины нашли у одного из угонщиков на складе, две из них были разобраны и готовы к продаже на запчасти. Общая сумма ущерба составила более 2-х миллионов рублей.



"В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников, ими оказались двое 27-летних ранее судимых красноярцев и их ранее не судимый 29-летний приятель. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ - кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











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