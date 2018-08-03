НОВОСТИ | Политика













03.08.18 09:33 Александр Усс встретился с представителями общественности региона





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"Да, до универсиады мы не сможем изменить облик города тотально. Но мы покажем, к чему мы стремимся, и будем уверенно идти в этом направлении. Нам необходимо выхватить эти 2-3 месяца, чтобы достойно встретить гостей, а главное - поднять планку, по которой мы будем равнять свою жизнь в будущем", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Предстоит проработать социальную и экологическую повестку дня. Много нужно сделать, чтобы регион стал комфортнее для бизнеса - вскоре на карте страны появится новый субъект - Енисейская Сибирь. Экономическое объединение Красноярского края, Тувы и Хакасии даст большие перспективы роста.



"Прежде всего нужно возвращаться к стратегическому планированию. Нельзя жить одним годом в таких масштабах при использовании тех ресурсов, которые мы имеем. Одним годом планировать нельзя", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края (1994-2016 гг.) Всеволод Севастьянов.



На встрече присутствовали около 400 человек. Это не только политики. Здесь врачи, учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они из разных сфер, но одинаково верят в возможности региона.



Здороваются, улыбаются и общаются. Официальное мероприятие больше похоже на встречу старых друзей. Здесь давние знакомые, коллеги по законодательной власти и просто те, кто всегда поддерживал Александра Усса. Но разговоры не об общем прошлом. Виновник встречи теперь официально зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора региона. Поэтому речи только о будущем."Да, до универсиады мы не сможем изменить облик города тотально. Но мы покажем, к чему мы стремимся, и будем уверенно идти в этом направлении. Нам необходимо выхватить эти 2-3 месяца, чтобы достойно встретить гостей, а главное - поднять планку, по которой мы будем равнять свою жизнь в будущем", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Предстоит проработать социальную и экологическую повестку дня. Много нужно сделать, чтобы регион стал комфортнее для бизнеса - вскоре на карте страны появится новый субъект - Енисейская Сибирь. Экономическое объединение Красноярского края, Тувы и Хакасии даст большие перспективы роста."Прежде всего нужно возвращаться к стратегическому планированию. Нельзя жить одним годом в таких масштабах при использовании тех ресурсов, которые мы имеем. Одним годом планировать нельзя", - отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края (1994-2016 гг.) Всеволод Севастьянов.На встрече присутствовали около 400 человек. Это не только политики. Здесь врачи, учёные, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они из разных сфер, но одинаково верят в возможности региона. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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