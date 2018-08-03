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03.08.18 11:40 На Брянской выгорели складские помещения





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На этой территории находятся около 11-ти организаций, магазины, а также дверной и рыбный склад. В седьмом часу утра в одном из помещений произошло возгорание и огонь быстро распространился на соседний постройки. Затем пожар переместился на противоположную сторону складских помещений. По заявлениям некоторых очевидцев, склад содержал более 100 тонн свежемороженой рыбы, которая сгорела дотла.



Всего пострадали пять складских помещений. Пожарные прибыли ближе к семи. Площадь, охваченная огнём, составила около тысячи квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания. "Пожару присвоена вторая категория сложности. На пожаре работает 10 основных и 3 специальных пожарных автомобиля, порядка 35 человек личного состава. Горят конструктивные элементы кровли складов, внутри продукции практически нет", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Богданов.



Сейчас пожал локализован, вряд ли имущество собственников было застраховано.

Большой столб чёрного дыма устремился вверх так, что его можно было увидеть почти из любой точки Красноярска. В сети появились десятки фотографий и видео. Дым был виден даже на правом берегу. "Примерно без десяти семь понимался по 2-й Брянской на работу, увидел дым. Я видел, что у них стоят кондиционеры промышленные", - рассказал очевидец Евгений Матвеев.На этой территории находятся около 11-ти организаций, магазины, а также дверной и рыбный склад. В седьмом часу утра в одном из помещений произошло возгорание и огонь быстро распространился на соседний постройки. Затем пожар переместился на противоположную сторону складских помещений. По заявлениям некоторых очевидцев, склад содержал более 100 тонн свежемороженой рыбы, которая сгорела дотла.Всего пострадали пять складских помещений. Пожарные прибыли ближе к семи. Площадь, охваченная огнём, составила около тысячи квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания. "Пожару присвоена вторая категория сложности. На пожаре работает 10 основных и 3 специальных пожарных автомобиля, порядка 35 человек личного состава. Горят конструктивные элементы кровли складов, внутри продукции практически нет", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Богданов.Сейчас пожал локализован, вряд ли имущество собственников было застраховано. Александр ЧЕРКАШИН











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