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НОВОСТИ | Общество





03.08.18 12:01 Центральному парку Красноярска - 190 лет



Фото
Вековых сибирских сосен в парке уже не найти, да и вся территория с годами стала меньше. По окраине проложили дорогу - нынешняя Дубровинского, бизнесмены во все времена были не прочь отрезать от сада кусочек.

"Был такой предприниматель Поляков, захотел устроить у нас кинематограф, ему понравилось место именно в парке. Он сделал всё, просил у общественного собрания, сулил выгоду, обещал 200 рублей в год давать на содержание парка, но ему нужно место именно в парке. И действительно, место было ему отдано", - рассказала историк-краевед Татьяна Зыкова.

В 34-м Городской сад стал парком культуры и отдыха имени Максима Горького. Сейчас памятник писателю стоит в стороне от центральной аллеи, краска уже облупилась. К юбилею открыли выставку фотографий - счастливое детство в парке. Вот легендарный самолёт-кафе. Тут же детская железная дорога. Её построили в 30-е, к 1 мая, железнодорожники работали в свободное время - в свои выходные. Это была первая в стране малая дорога, много лет она оставалась единственной.

Аттракцион "Детская железная дорога" работает до сих пор. Центральному парку - 190, на него периодически сыплется критика, но он по-прежнему остаётся одним из любимых мест отдыха горожан.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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