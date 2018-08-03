НОВОСТИ | Общество













03.08.18 12:01 Центральному парку Красноярска - 190 лет





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"Был такой предприниматель Поляков, захотел устроить у нас кинематограф, ему понравилось место именно в парке. Он сделал всё, просил у общественного собрания, сулил выгоду, обещал 200 рублей в год давать на содержание парка, но ему нужно место именно в парке. И действительно, место было ему отдано", - рассказала историк-краевед Татьяна Зыкова.



В 34-м Городской сад стал парком культуры и отдыха имени Максима Горького. Сейчас памятник писателю стоит в стороне от центральной аллеи, краска уже облупилась. К юбилею открыли выставку фотографий - счастливое детство в парке. Вот легендарный самолёт-кафе. Тут же детская железная дорога. Её построили в 30-е, к 1 мая, железнодорожники работали в свободное время - в свои выходные. Это была первая в стране малая дорога, много лет она оставалась единственной.



Аттракцион "Детская железная дорога" работает до сих пор. Центральному парку - 190, на него периодически сыплется критика, но он по-прежнему остаётся одним из любимых мест отдыха горожан.



Вековых сибирских сосен в парке уже не найти, да и вся территория с годами стала меньше. По окраине проложили дорогу - нынешняя Дубровинского, бизнесмены во все времена были не прочь отрезать от сада кусочек."Был такой предприниматель Поляков, захотел устроить у нас кинематограф, ему понравилось место именно в парке. Он сделал всё, просил у общественного собрания, сулил выгоду, обещал 200 рублей в год давать на содержание парка, но ему нужно место именно в парке. И действительно, место было ему отдано", - рассказала историк-краевед Татьяна Зыкова.В 34-м Городской сад стал парком культуры и отдыха имени Максима Горького. Сейчас памятник писателю стоит в стороне от центральной аллеи, краска уже облупилась. К юбилею открыли выставку фотографий - счастливое детство в парке. Вот легендарный самолёт-кафе. Тут же детская железная дорога. Её построили в 30-е, к 1 мая, железнодорожники работали в свободное время - в свои выходные. Это была первая в стране малая дорога, много лет она оставалась единственной.Аттракцион "Детская железная дорога" работает до сих пор. Центральному парку - 190, на него периодически сыплется критика, но он по-прежнему остаётся одним из любимых мест отдыха горожан. Евгения ПЛОТНИКОВА











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