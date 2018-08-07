НОВОСТИ | Общество













07.08.18 09:29 "Столбы" станут национальным парком





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Обустроенные места отдыха, а также тропы, туристические домики - всё это в заповеднике воспрещено, но это ещё одна уступка туристам. Так же, как и свободное посещение. А ещё у Столбов как у национального парка есть своё зонирование - туристическая зона, заповедная зона и буферная - отделяющая от другой. Именно на эти отличия и уповают законодатели.



Но есть и неприятные новости. На территории национальных парков запрещено строительство дач, трубопроводов, дорог, зато допустимо возведение гостиниц и баз отдыха. Лакомый кусок земли подвергнется нападению жаждущих заработать на туризме. Ещё один волнительный вопрос - платный вход. В администрации заповедника сообщили, что уже два года берут плату за посещение - 50 рублей. Горожане этого не замечают потому, что за каждого посетителя платит бюджет региона - такова договорённость со Столбами. При изменении статуса компенсации от региона постараются сохранить.



Закон уже вступил в силу. Бумажная волокита, связанная с преобразованиями, займёт по установленным срокам полтора года. В администрации Столбов новшества пока не комментируют.



Одна из старейших особо охраняемых зон России была образована для сохранения и изучения Восточных Саян. В заповедниках запрещено любое вмешательство в природные процессы. Даже малейшее. Но это живописное место настолько полюбилось горожанам и туристам, что администрация территории так или иначе подстраивалась под людей.Обустроенные места отдыха, а также тропы, туристические домики - всё это в заповеднике воспрещено, но это ещё одна уступка туристам. Так же, как и свободное посещение. А ещё у Столбов как у национального парка есть своё зонирование - туристическая зона, заповедная зона и буферная - отделяющая от другой. Именно на эти отличия и уповают законодатели.Но есть и неприятные новости. На территории национальных парков запрещено строительство дач, трубопроводов, дорог, зато допустимо возведение гостиниц и баз отдыха. Лакомый кусок земли подвергнется нападению жаждущих заработать на туризме. Ещё один волнительный вопрос - платный вход. В администрации заповедника сообщили, что уже два года берут плату за посещение - 50 рублей. Горожане этого не замечают потому, что за каждого посетителя платит бюджет региона - такова договорённость со Столбами. При изменении статуса компенсации от региона постараются сохранить.Закон уже вступил в силу. Бумажная волокита, связанная с преобразованиями, займёт по установленным срокам полтора года. В администрации Столбов новшества пока не комментируют. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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