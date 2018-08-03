НОВОСТИ | Общество













03.08.18 17:44 В Красноярске открыли новую железнодорожную платформу





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Для жителей ближайших домов вечернее расписание здесь удачно. В 19:00 можно сесть на электричку на железнодорожном вокзале и в 19:22 оказаться в родном районе. А вот утреннее расписание не очень комфортно. Электропоезд прибывает в 7:20 утра, что для многих слишком рано.



Остановочный пункт появился здесь прежде всего для нужд Универсиады. Попасть на "Арену Платинум" на своей машине будет проблематично из-за кордонов безопасности. Путь от вагона до трибун составит около десяти минут. "Городская электричка - это самый комфортный подвоз для проведения этих мероприятий. Будет увеличена вагонность и частотность. Основной наплыв мы вывезем именно на городской электричке. Здесь появится к этому времени комфортная среда для пешеходов", - пояснил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.



До конца года откроется платформа и у горнолыжного кластера в Бобровом логу. А в администрации Красноярска теперь решают, как удалённые станции вписать в одну сеть с автобусами и трамваями.



Жителям новостроек в "Тихих зорях" приходилось добираться до остановки по колено в грязи. Асфальтовая дорожка появилась здесь лишь благодаря железнодорожникам. Накануне рядом с Николаевским мостом на правобережье открылась ж/д-платформа. Теперь здесь будет останавливаться электричка Дивногорск-Красноярск. В самый центр мегаполиса можно попасть без пробок.Для жителей ближайших домов вечернее расписание здесь удачно. В 19:00 можно сесть на электричку на железнодорожном вокзале и в 19:22 оказаться в родном районе. А вот утреннее расписание не очень комфортно. Электропоезд прибывает в 7:20 утра, что для многих слишком рано.Остановочный пункт появился здесь прежде всего для нужд Универсиады. Попасть на "Арену Платинум" на своей машине будет проблематично из-за кордонов безопасности. Путь от вагона до трибун составит около десяти минут. "Городская электричка - это самый комфортный подвоз для проведения этих мероприятий. Будет увеличена вагонность и частотность. Основной наплыв мы вывезем именно на городской электричке. Здесь появится к этому времени комфортная среда для пешеходов", - пояснил министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.До конца года откроется платформа и у горнолыжного кластера в Бобровом логу. А в администрации Красноярска теперь решают, как удалённые станции вписать в одну сеть с автобусами и трамваями. Роман РЫКОВ











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