НОВОСТИ | Происшествия













03.08.18 17:19 Избивший красноярца прапорщик может отправиться в колонию





Фото Избивший красноярца прапорщик может отправиться в колонию-поселение на два года. Призывник служил в спецназе ВДВ в Подмосковье. Он пострадал во время учебного спарринга. Сибиряку пришлось делать операцию на селезёнке после ударов по туловищу. Гарнизонный суд признал прапорщика виновным в превышении полномочий с применением насилия. Приговор не вступил в силу из-за апелляции.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













