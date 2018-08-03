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03.08.18 17:40 Авиарейс Красноярск-Байкит вернулся в пункт отправки





Фото Сегодня в Красноярске самолёт АТР-42 был вынужден спуститься с небес на землю. Рейс из краевого центра в Байкит вернулся в пункт отправки из-за сработавшей аварийной сигнализации. 21 пассажир отправился в Эвенкию резервным бортом. Причины неполадок на воздушному судне сейчас выясняются.











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