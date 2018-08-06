НОВОСТИ | Происшествия













06.08.18 11:42 Одному из экс-руководителей КЖД может грозить до 4 лет колонии





Фото Дело одного из бывших руководителей Красноярской железной дороги отправлено в суд - обвинение утвердил транспортный прокурор. Экс-начальник путей по капитальному строительству подписал акты приёмки фиктивных работ. За невыполненный контракт фирма получила 121 миллион рублей. За злоупотребление полномочиями ему может грозить до 4-х лет колонии.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













