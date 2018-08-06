НОВОСТИ | Спорт













06.08.18 11:48 Хоккеист из Железногорска будет играть за юниорскую сборную России





Фото Хоккеист из Железногорска уехал играть в Канаду. 17-летний Арсений Грицюк был вызван в юниорскую сборную России. Воспитанник спортивной школы "Смена" прошёл отбор из 45 претендентов. В городе Ред-Дир наши парни сразятся за Кубок Ивана Глинки и Уэйна Гретцки. Первый соперник россиян - сборная Финляндии.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













