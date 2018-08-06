НОВОСТИ | Общество













06.08.18 11:40 Глава следственного комитета края проведёт личный приём граждан в Игарке





Фото 6 августа в Игарке глава следственного комитета по Красноярскому краю Андрей Потапов проведёт личный приём граждан. Записаться можно по телефону 8-3917-2-23-111. Приём будет проходить в здании городской администрации по адресу: 1-й микрорайон, дом 31.











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